На Западе объяснили перспективы взятия под контроль Красноармейска

В случае захвата Красноармейска (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР) у Вооруженных сил (ВС) России будет два варианта развития дальнейшего наступления. Об этом пишет Reuters.

Первый сценарий — продвижение в Днепропетровскую область, на запад. По информации издания, там ничего не мешает проходу для армии из-за равнин, «которые слабо укреплены и не представляют Киеву никаких естественных или городских препятствий для обороны».

Второй сценарий — продвижение на север по территории ДНР в сторону Славянска и Краматорска. Эти два крупных города, оставшихся под контролем Киева, окружены сетью промышленных городов. Это помешает легкому наступлению, пишет Reuters.

Ранее украинское издание «Страна» опубликовала видео со звуками отдаленных взрывов, снятое на административной границе Днепропетровской области и ДНР. «Война приближается все ближе», — прокомментировал снимавший человек за кадром.