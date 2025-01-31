Российские войска освободили Нововасилевку в ДНР

Минобороны России сообщает об освобождении Нововасильевки на территории Донецкой Народной Ресублики. Ее взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».

Российские войска освободили Нововасилевку в ДНР
© РИА Новости

Также сообщается, что за неделю подразделения группировки нанесли огневое поражение живой силе и технике одиннадцати украинских бригад.

За эту неделю неприятель в зоне ответственности группировки потерял более 4 000 боевиков, пять танков и 32 боевые бронированные машины. Кроме этого, удалось уничтожить 48 вражеских автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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Николай Баранов
Минобороны России