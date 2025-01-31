Минобороны России сообщает об освобождении Нововасильевки на территории Донецкой Народной Ресублики. Ее взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».

Также сообщается, что за неделю подразделения группировки нанесли огневое поражение живой силе и технике одиннадцати украинских бригад.

За эту неделю неприятель в зоне ответственности группировки потерял более 4 000 боевиков, пять танков и 32 боевые бронированные машины. Кроме этого, удалось уничтожить 48 вражеских автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.