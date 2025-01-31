Российские войска за неделю нанесли семь групповых ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

При атаках использовались высокоточное оружие и ударные беспилотники. Удары пришлись по критически важным объектам энергоинфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины.

« Н а н е с е н о п о р а ж е н и е и н ф р а с т р у к т у р е в о е н н ы х а э р о д р о м о в , м е с т а м с б о р к и , х р а н е н и я и п о д г о т о в к и к п р и м е н е н и ю у д а р н ы х б е с п и л о т н ы х л е т а т е л ь н ы х а п п а р а т о в и б е з э к и п а ж н ы х к а т е р о в , а т а к ж е п у н к т а м в р е м е н н о й д и с л о к а ц и и у к р а и н с к и х в о о р у ж е н н ы х ф о р м и р о в а н и й » , — д о б а в и л и в о б о р о н н о м в е д о м с т в е .

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