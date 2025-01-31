Новая группа украинских военных сдалась в плен под Красноармейском

Шестеро брошенных командованием военнослужащих из 46-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сдались в плен под Курахово. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве обороны России, соответствующее видео предоставлено пресс-центром группировки войск «Юг».

« Я б ы л р а н е н о с к о л к о м в н о г у . К а ж д ы й д е н ь п р о с и л , ч т о б ы м е н я э в а к у и р о в а л и , б ы л о « п л а н и р у е м , п л а н и р у е м » , н о н и к а к н е м о г л и з а б р а т ь . К а ж д ы й д е н ь о б е щ а л и , н о п о п а л в п л е н к р у с с к и м . З д е с ь м е н я у ж е п е р е б и н т о в а л и и н а к о р м и л и , а н т и б и о т и к у к о л о л и » , — с к а з а л о д и н и з п о п а в ш и х в п л е н А л е к с а н д р М а г и н я .

Он призвал украинских военных сдаваться в плен.

Накануне пленный боец ВСУ Олег Данилов рассказал, как российские врачи оказали ему медицинскую помощь после ранения. По словам мужчины, он получил серьезную травму на четвертый день пребывания на фронте. В ходе боевых действий на него упала стена одного из разрушенных зданий, после этого у украинского военнослужащего перестали нормально функционировать руки и ноги.