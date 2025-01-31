Омбудсмен ВСУ объяснила дезертирство психологическими проблемами

Многие украинские военные оставляют позиции из-за стресса, усталости и хрупкого ментального здоровья. Психологическими проблемами феномен массового дезертирства объяснила в беседе с The Guardian омбудсмен Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ольга Решетилова.

© Lenta.ru

« Д а в а й т е б у д е м ч е с т н ы . П р о б л е м ы о г р о м н ы е . Э т о е с т е с т в е н н о п р о и с х о д и т в с и т у а ц и и , к о г д а т р и г о д а и д е т б о л ь ш а я в о й н а . Л ю д и и с т о щ е н ы . О н и х о т я т у в и д е т ь с в о и с е м ь и . И х д е т и р а с т у т о д н и . О т н о ш е н и я р а з р у ш а ю т с я » , — п р и в о д я т с я в п у б л и к а ц и и с л о в а п р а в о з а щ и т н и ц ы .

Решетилова добавила, что сегодня к дезертирству может привести даже небольшой конфликт военнослужащих с офицером, и что с такими проблемами нельзя бороться с помощью уголовного преследования.

Британское издание назвало сложившуюся ситуацию с самовольным оставлением части кризисом дезертирства на Украине. Как отмечают авторы материала, официальные лица не называют точное число дезертиров из-за военной тайны, но признают масштаб проблемы.