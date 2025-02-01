Бывший сотрудник спецслужб назвал устроившую Россию численность ВСУ после завершения СВО

Военный эксперт, член президиума «Офицеров России» полковник в запасе Тимур Сыртланов предположил, какая численность украинских войск устроила бы РФ после завершения специальной военной операции (СВО). Своим мнением по этому вопросу он поделился с «МК».

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Бывший сотрудник спецслужб напомнил про условия президента России Владимира Путина для завершения конфликта. Среди них — полный вывод украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

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Он также поделился мнением, что во время мирных переговоров будет поднят вопрос о безъядерном и внеблочном статусе Украины, а также о численности личного состава Вооруженных сил республики (ВСУ) после завершения СВО. Эксперт предположил, что Россию могло бы устроить, если бы украинская армия насчитывала не больше 200 тысяч человек.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ведет очень серьезное обсуждение с Россией о завершении конфликта на Украине.