В США рассказали, как Россия изменит "Искандер-М"

MWM: Россия удвоит дальность и повысит точность "Искандера-М" в ближайшее время
В ближайшее время Россия может наладить производство нового варианта ракет "Искандер-М" с повышенной дальностью и точностью, сообщает Military Watch Magazine.
Ожидается, что дальность полета новой ракеты будет удвоена и составит около тысячи километров. Как утверждает издание, сделано это будет за счет использования нового двигателя и увеличения запаса топлива.
"Новый вариант "Искандера-М" займет в российском арсенале важное место между оригинальным "Искандером-М" и "Орешником", - пишет MWM.
Если пусковые установки с такими ракетами будут размещены в Калининградской области, в зону поражения попадет большая часть Центральной и Западной Европы, а также Балтийского моря, отмечает издание.
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Таким образом "Искандер-М" обеспечит России асимметричное преимущество перед обычным силам НАТО в Европе, так как сочетание мобильности, высокой точности, разнообразия боеголовок и сложной траектории, затрудняющей перехват ракеты, делает его очень ценным активом, делает вывод MWM.