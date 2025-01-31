В США рассказали, как Россия изменит "Искандер-М"

В ближайшее время Россия может наладить производство нового варианта ракет "Искандер-М" с повышенной дальностью и точностью, сообщает Military Watch Magazine.

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Ожидается, что дальность полета новой ракеты будет удвоена и составит около тысячи километров. Как утверждает издание, сделано это будет за счет использования нового двигателя и увеличения запаса топлива.

" Н о в ы й в а р и а н т " И с к а н д е р а - М " з а й м е т в р о с с и й с к о м а р с е н а л е в а ж н о е м е с т о м е ж д у о р и г и н а л ь н ы м " И с к а н д е р о м - М " и " О р е ш н и к о м " , - п и ш е т M W M .

Если пусковые установки с такими ракетами будут размещены в Калининградской области, в зону поражения попадет большая часть Центральной и Западной Европы, а также Балтийского моря, отмечает издание.

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Таким образом "Искандер-М" обеспечит России асимметричное преимущество перед обычным силам НАТО в Европе, так как сочетание мобильности, высокой точности, разнообразия боеголовок и сложной траектории, затрудняющей перехват ракеты, делает его очень ценным активом, делает вывод MWM.