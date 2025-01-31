На Украине ввод западных войск назвали решением проблемы с набором в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявила уполномоченная Украины по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова в интервью The Guardian.

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« К р и з и с с в е р б о в к о й м о ж н о б ы л о б ы р е ш и т ь , е с л и б ы с о ю з н и к и Украины направили свои войска», — приводит издание слова чиновницы. Она добавила, что сейчас сотни тысяч украинских солдат остаются на позициях и «никуда не денутся».

Решетилова также отметила, что армии Европы отсутствуют «без разрешения».

Ранее командир добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что количество самовольно оставивших части дезертиров ВСУ достигает 150 тысяч человек. По его информации, каждый шестой рекрут в армии Украины «взял шинель и пошел домой».