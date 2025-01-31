Старший сержант пехотного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гребенюк, подразделение которого сражается близ Великой Новоселки, рассказал о частых случаях дезертирства. Его слова передает The Guardian.

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« Н е к о т о р ы е в о з в р а щ а ю т с я . Н е к о т о р ы е н е т . ( . . . ) О н и е д у т п о в и д а т ь с я с о с в о и м и с е м ь я м и и в о з в р а щ а ю т с я ч е р е з п а р у м е с я ц е в . ( . . . ) Я н е с о ч у в с т в у ю и н е о с у ж д а ю » , — р а с с к а з а л о ф и ц е р .

По его словам, проблема военнослужащих не столько в имеющихся травмах или ранениях, сколько в моральном состоянии и необходимости психологической перезагрузки.

Ранее украинский активист, командир добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что количество самовольно оставивших части дезертиров ВСУ достигает 150 тысяч. По его словам, каждый шестой-седьмой человек в украинской армии «взял шинель и пошел домой».