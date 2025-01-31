Боец ВС России вызвал огонь украинского танка на себя для спасения сослуживцев

Российский боец Владимир Харабуа пожертвовал собой при штурме Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР) для спасения сослуживцев. Об этом рассказал военнослужащий Вооруженных сил России с позывным Бой, передает Russia Today.

По его словам, 16 января 2024 года российские подразделения находились на подступах к населенному пункту. Они услышали по рации ВСУ сообщение о выходе танка Вооруженных сил Украины. Тогда командир штурмовой роты Харабуа отправился на возвышенность, приказав остальным быть внизу.

« О н в с е х н а с з а к р ы л с о б о й . Н а с б ы л о т р и ш т у р м о в ы е г р у п п ы , г р у п п а э в а к у а ц и и , м и н о м е т н ы й р а с ч е т . В е с ь у д а р п р и н я л н а с е б я » , — д о б а в и л Б о й .

Ранее сообщалось, что российский военный инженер Евгений Кочергин в зоне проведения специальной военной операции убедил сослуживцев оставить позиции. После этого он вызвал огонь на себя, таким образом он спас целое подразделение.