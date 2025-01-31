Глава Генштаба России попал на видео в зоне СВО

Глава Генштаба Валерий Герасимов прибыл в зону проведения специальной военной операции (СВО) и попал на видео. Кадры опубликовало Минобороны России в Telegram.

Как рассказало оборонное ведомство, Герасимов посетил пункт управления группировкой войск «Восток», где заслушал доклады об оперативной обстановке и о том, как группировка справляется с поставленными задачами. Глава Генштаба дал военным указания о дальнейших боевых действиях и наградил отличившихся военнослужащих.

На выложенных кадрах видно, как Герасимов входит в помещение, изнутри покрытое маскировочными сетями. На той части записи, где офицер обсуждает боевые действия, замазаны попавшие в кадр карты и стенды, а также отсутствует звук.