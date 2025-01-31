Украинский пленный рассказал, что попал в плен, когда заблудился

Украинский военный Евгений Фабрисенко рассказал РИА Новости, что попал в плен 24 ноября после того, как его группа зашла в курское село Русское Поречное.

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По его словам, он заблудился и случайно вышел на разведчиков ВС России.

" П о п р и к а з у с т а р ш е г о г р у п п ы я п о ш е л н а д р у г у ю п о з и ц и ю з а р я ж а т ь п а у э р б а н к и и б а т а р е ю д л я р а ц и и . В о з в р а щ а я с ь с п о з и ц и и , я з а б л у д и л с я и в ы ш е л н а р у с с к и х р а з в е д ч и к о в " , - с к а з а л о н .

Фабрисенко отметил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшиеся в село Русское Поречное, должны были оставаться там в течение двух недель.

19 января журналисты РИА Новости, ссылаясь на бойца группировки российских войск "Север", сообщили, что в подвалах домов в Русском Поречном были найдены замученные украинскими военными мирные граждане.

Как рассказали в Следственном комитете РФ, фигурантами уголовного дела, возбужденного по соответствующим фактам, стали пять человек, в том числе Фабрисенко.