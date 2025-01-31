Взрыв прогремел около авиабазы ВСУ в Полтавской области

Взрыв прогремел в районе авиабазы в Полтавской области, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для ремонта техники и заправки ракет. Как сообщает РИА Новости, об этом со ссылкой на слова местных жителей рассказал координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

В Полтавской области у авиабазы ВСУ прогремел взрыв
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Он отметил, что очевидцы сообщили о взрывах со стороны западного пригорода Полтавы, в направлении авиабазы. Координатор подполья не уточнил, какие потери понесли ВСУ и насколько масштабны разрушения.

«Известно, что авиабаза в основном используется для вертолетов. Но также там есть цеха для текущего ремонта летной техники и специальные места для заправки ракет», добавил Лебедев.

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Накануне координатор заявлял, что российские войска нанесли удар по аэродрому Школьный в Одессе. На его территории собирают беспилотники и хранят вооружение.