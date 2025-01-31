В Полтавской области у авиабазы ВСУ прогремел взрыв

Взрыв прогремел в районе авиабазы в Полтавской области, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для ремонта техники и заправки ракет. Как сообщает РИА Новости, об этом со ссылкой на слова местных жителей рассказал координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Он отметил, что очевидцы сообщили о взрывах со стороны западного пригорода Полтавы, в направлении авиабазы. Координатор подполья не уточнил, какие потери понесли ВСУ и насколько масштабны разрушения.

« И з в е с т н о , ч т о а в и а б а з а в о с н о в н о м и с п о л ь з у е т с я д л я в е р т о л е т о в . Н о т а к ж е т а м е с т ь ц е х а д л я т е к у щ е г о р е м о н т а л е т н о й т е х н и к и и с п е ц и а л ь н ы е м е с т а д л я з а п р а в к и р а к е т » , — д о б а в и л Л е б е д е в .

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