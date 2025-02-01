В городе Измаил Одесской области атака беспилотников поразила склады и хранилище нефтепродуктов. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

© Газета.Ru

По его словам, атака производилась 31 января рано утром. Первая атака произошла в районе реки около 03:30, после чего разразился мощный взрыв в районе консервного завода. Вторая атака была слышна в 04:20. Беспилотники летели со стороны степи.

ПВО сбила ночью 15 БПЛА над тремя регионами России

« В з р ы в ы б ы л и о к о л о 1 - г о п о г р у з р а й о н а ( р а й о н а п о г р у з к и — п р и м . р е д . ) п о р т а . П о с л у х а м , п о р а ж е н ы с к л а д ы и х р а н и л и щ е н е ф т е п р о д у к т о в в р а й о н е э л е в а т о р а » , — з а я в и л Л е б е д е в .

В ночь на 1 февраля произошел взрыв в торговом порту в Одесской области, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) хранили военную технику и боекомплекты, полученные от западных стран.

До этого координатор николаевского сопротивления сообщил о взрыве, который прогремел в торговом порту в Одесской области, где ВСУ хранили военную технику и боекомплекты, полученные от западных стран. По словам подпольщика, под удар мог попасть один из железнодорожных складов.

Ранее в подполье заявили об ударе по месту дислокации ВСУ в Первомайске.