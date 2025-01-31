Украинский военный рассказал о жестокой «зачистке» курского села

Пленный украинский военнослужащий Евгений Фабрисенко рассказал о том, как выполнил приказ «зачистить» поселок Русское Поречное в Суджанском районе Курской области от мирных жителей. Его слова приводит РИА Новости.

Украина атаковала Курскую область утром 6 августа 2024 года. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. 17 января российские войска освободили четыре населенных пункта в области, в том числе село Русское Поречное.

После чего появилась информация о том, что в двух подвалах домов в селе были найдены тела семерых мирных жителей, среди которых были женщины. Российские военнослужащие, лично спускавшиеся в подвалы, рассказали, что руки у убитых были связаны, а на их телах видны следы гематом.

По словам Евгения Фабрисенко, при заходе в Русское Поречное от командира роты поступил приказ «мирных жителей всех ликвидировать».

« М ы з а х о д и л и в п о с е л о к и з а ч и щ а л и п о д о м а м … н е ш т у р м о в а л и … м ы в и д е л и и с т р е л я л и » , - п о я с н и л п л е н н ы й б о е ц В о о р у ж е н н ы х с и л У к р а и н ы в х о д е д о п р о с а .

Военнослужащий сообщил, что убийства мирных жителей совершали его сослуживцы и он сам. И перед смертью жители села не просили что-либо передать своим близким.

В Следственном комитете России уточнили, что к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное причастны украинские военные из 92 отдельной штурмовой бригады. По данным следствия, «зачисткой» села занимались старший солдат Евгений Фабрисенко, командир 11 роты 4 батальона с позывным «Кум» и трое военнослужащих с позывными «Мотыль», «Проводник» и «Художник».

В период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года они, зайдя в село Русское Поречное, убили 11 мужчин и трех женщин, сообщили в СК России.

« К р о м е т о г о , у к р а и н с к и е в о е н н о с л у ж а щ и е с о в е р ш и л и и з н а с и л о в а н и я и н а с и л ь с т в е н н ы е д е й с т в и я с е к с у а л ь н о г о х а р а к т е р а в о т н о ш е н и и в о с ь м и ж е н щ и н , к о т о р ы х п о с л е э т о г о у б и л и . З а т е м с о у ч а с т н и к и п е р е н е с л и т е л а у б и т ы х и м и 2 2 г р а ж д а н в п о д в а л ь н ы е п о м е щ е н и я ч а с т н ы х ж и л ы х д о м о в с е л а Р у с с к о е П о р е ч н о е » , - г о в о р и т с я в з а я в л е н и и н а с а й т е в е д о м с т в а .

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что собраны свидетельства о создании Вооруженными силами Украины аналога концлагерей в российском приграничье, куда они помещали мирных местных жителей. Также, по ее словам, есть данные о насильственном вывозе на Украину не успевших эвакуироваться жителей Курской области, атакованной ВСУ.