Украинский военный рассказал о жестокой «зачистке» курского села
Пленный украинский военнослужащий Евгений Фабрисенко рассказал о том, как выполнил приказ «зачистить» поселок Русское Поречное в Суджанском районе Курской области от мирных жителей. Его слова приводит РИА Новости.
Украина атаковала Курскую область утром 6 августа 2024 года. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. 17 января российские войска освободили четыре населенных пункта в области, в том числе село Русское Поречное.
После чего появилась информация о том, что в двух подвалах домов в селе были найдены тела семерых мирных жителей, среди которых были женщины. Российские военнослужащие, лично спускавшиеся в подвалы, рассказали, что руки у убитых были связаны, а на их телах видны следы гематом.
По словам Евгения Фабрисенко, при заходе в Русское Поречное от командира роты поступил приказ «мирных жителей всех ликвидировать».
«Мы заходили в поселок и зачищали по домам … не штурмовали … мы видели и стреляли», - пояснил пленный боец Вооруженных сил Украины в ходе допроса.
Военнослужащий сообщил, что убийства мирных жителей совершали его сослуживцы и он сам. И перед смертью жители села не просили что-либо передать своим близким.
В Следственном комитете России уточнили, что к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное причастны украинские военные из 92 отдельной штурмовой бригады. По данным следствия, «зачисткой» села занимались старший солдат Евгений Фабрисенко, командир 11 роты 4 батальона с позывным «Кум» и трое военнослужащих с позывными «Мотыль», «Проводник» и «Художник».
В период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года они, зайдя в село Русское Поречное, убили 11 мужчин и трех женщин, сообщили в СК России.
«Кроме того, украинские военнослужащие совершили изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении восьми женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвальные помещения частных жилых домов села Русское Поречное», - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что собраны свидетельства о создании Вооруженными силами Украины аналога концлагерей в российском приграничье, куда они помещали мирных местных жителей. Также, по ее словам, есть данные о насильственном вывозе на Украину не успевших эвакуироваться жителей Курской области, атакованной ВСУ.