В Полтавской области у авиабазы ВСУ прогремел взрыв
В Полтавской области Украины прогремел взрыв в районе авиабазы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.
«Ночью 31 января прилетело в пригород Полтавы по военному объекту. По сообщениям местных жителей, в 00:25 ночи был слышен взрыв со стороны западного пригорода Полтавы, в направлении авиабазы», — рассказал Лебедев.
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По словам представителя пророссийского подполья, данная авиабаза используется преимущественно для вертолетов. Также на ее территории расположены цеха для ремонта техники и заправки ракет.