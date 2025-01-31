В Полтавской области у авиабазы ВСУ прогремел взрыв

В Полтавской области Украины прогремел взрыв в районе авиабазы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

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« Н о ч ь ю 3 1 я н в а р я п р и л е т е л о в п р и г о р о д П о л т а в ы п о в о е н н о м у о б ъ е к т у . П о с о о б щ е н и я м м е с т н ы х ж и т е л е й , в 0 0 : 2 5 н о ч и б ы л с л ы ш е н в з р ы в с о с т о р о н ы з а п а д н о г о п р и г о р о д а П о л т а в ы , в н а п р а в л е н и и а в и а б а з ы » , — р а с с к а з а л Л е б е д е в .

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По словам представителя пророссийского подполья, данная авиабаза используется преимущественно для вертолетов. Также на ее территории расположены цеха для ремонта техники и заправки ракет.