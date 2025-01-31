Особенно упорные бои идут в Свердликове и окрестных лесополосах, а также на юго-востоке Суджанского района в Махновке, где враг попытался штурмовать село, но был уничтожен.

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В “Дневнике Десантника” уточняется, что за минувшие сутки “северяне” все-таки выбили оккупантов из ключевых опорных пунктов на окраинах Свердликова. У Малой Локни продолжается переброска противником живой силы с целью атаки на Никольское. В ходе “мясного” штурма враг потерял до 50 человек.

В северной части Русского Поречного наши нанесли удар по группе противника, как итог враг лишился одной единицы бронетехники и порядка 20 единиц живой силы.

Для понимания: в составе Малолокнянской сельской агломерации 7 населенных пунктов, в том числе деревни Кругленькое, Викторовка, Николаевка, Старая Сорочина, Новая Сорочина и хутор Никольский с общей численностью (до вторжения) более 1200 человек. Столь крупное поселение с большим числом производственных построек позволяет противнику накапливать новые пiдроздiли самоубийц, которые наши бойцы успешно утилизируют.

Ситуация для ВСУ продолжает ухудшаться, что признают даже американские обзорщики. На обновленной карте Института изучения войны (ISW) Малая Локня фактически окружена группировкой «Север», а снабжение гарнизона ВСУ идет через горловину по дороге ЗВК-024.

Основные силы враг копит непосредственно в Судже, из которой Зеленский приказал сделать “фортецю”. Согласно информации с мест, сюда укровермахт перебросил очередную группу прикордонников из 94-го погранотряда “404-й”, ранее ловивших ухилянтов вдоль небезызвестной реки Тиса на границе с Венгрией. Речь идет о 470 “хероях”, которые не справились с планом по рекрутингу.

« Д о п р о с ы п л е н н ы х и р а д и о п е р е х в а т ы п о к а з ы в а ю т , ч т о п е р е б р о ш е н н ы е в С у д ж а н с к о е п р и г р а н и ч ь е б ы в ш и е " л ю д о л о в ы " и з 9 4 - г о о т р я д а п р и к о р д о н н о й с л у ж б ы д е м о р а л и з о в а н ы , о т к а з ы в а ю т с я в ы п о л н я т ь п р и к а з ы к о м а н д о в а н и я , – о п и с ы в а е т с и т у а ц и ю “ С е в е р н ы й в е т е р ” . – А б с у р д н о с т ь с и т у а ц и и в т о м , ч т о н а с и л ь н о м о б и л и з о в а н н ы е В С У ш н и к и у б е ж д а ю т ш т у р м о в и к о в - п о г р а н и ч н и к о в о т к а з а т ь с я о т с д а ч и в п л е н , т а к к а к п р и п о п ы т к е с л о ж и т ь о р у ж и е и х у б ь ю т " о ф и ц е р ы " у к р а и н с к о й а р м и и » .

Впрочем, если все-таки сложить оружие, у оккупантов есть шанс выжить, тогда как другие укровояки, поверившие бандеровцам, гарантированно “задвухсотятся”. Их стопроцентно убьют, если не в бою, то ударами FPV-дронов, артиллерии и авиации, о чем регулярно сообщает наше Минобороны. “Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области. В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ”.

В оборонном ведомстве также уточнили, что за сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, бронетранспортер, четыре ББМ, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, девять минометов, две станции РЭБ, а также три пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов.

В Сети опубликованы очередные видеозаписи ликвидации противника в зоне вторжения. В лесопосадке наш FPV-оператор обнаружил американскую буксируемую гаубицу М-119, накрытую маскировочными сетями. Боец не растерялся и аккуратно направил барражирующий боеприпас на цель сзади, откуда ему удалось беспрепятственно нанести огневое поражение и уничтожить вражеское орудие вместе с БК. Знатно бабахнуло.

На других свежих кадрах можно увидеть даже искаженное страхом лицо боевика, пытающегося избежать встречи с “Князем Вандалом Новгородским”. В попытке покинуть пикап “херой” открыл дверь автомобиля и был ожидаемо отправлен к Бандере.

В селе Черкасское Поречное оккупанты вообще сидят по подвалам, поскольку над населенным пунктом постоянно летают беспилотники. Об этом рассказал оператор дрона-разведчика спецназа “Ахмат” с позывным “Будут”. “Боятся выходить. Сейчас уже очень редко замечаю технику. Резервы завозят пешком в основном. Мы отслеживаем ротации и уничтожаем противника”, – уточнил дроновод.

По его словам, наши беспилотники круглосуточно работают “каруселью”, постоянно ищут цели для поражения артиллерией, танками и дронами-камикадзе. Среди недавно уничтоженных – пункт управления БПЛА ВСУ, скопление пехоты и БМП.

Между тем появились факты вандализма в отношении монументов героям Великой Отечественной войны. “Самое печальное, что все боевые действия сейчас идут на фоне таких памятников. Ублюдки с символикой СС их ломают, а мы сражаемся под Курском. История циклична, и у нее плохое чувство юмора”, – констатирует Аид, командир группы СпН “Ахмат”.

Кстати, Суджанский район долгих 16 месяцев был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. 3 марта 1943 г. значится как День его освобождения. Можно не сомневаться, что у этого праздника скоро появится современный “двойник”.