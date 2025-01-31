Украинские военнослужащие стали чаще использовать гусеничную технику, чтобы добраться до позиций в окрестностях населенного пункта Малая Локня в Суджанском районе Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бойца Вооруженных сил РФ, оператора ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным "Ива".

По данным агентства, мужчина служит в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. Военнослужащий рассказал журналистам, что еще несколько дней назад вторгшиеся в приграничный регион солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) передвигались преимущественно на бронированных машинах и гражданских автомобилях.

Однако в последнее время они начали все меньше использовать соответствующие виды техники.

" П о н а ч а л у з д е с ь в ы е з ж а л и п о т р и – ч е т ы р е е д и н и ц ы т е х н и к и . М ы о с т а н а в л и в а л и и х е щ е д о п е р е д о в о й . С е й ч а с ж е [ у к р а и н с к и е б о й ц ы ] о с т о р о ж н и ч а ю т , м е н я ю т м а р ш р у т ы . Н о з а ч а с т и л и н а г у с е н и ч н ы х М 1 1 3 , B r a d l e y , A b r a m s " , — д о б а в и л о п е р а т о р Б П Л А .

30 января министерство обороны РФ заявило, что за минувшие сутки ВСУ потеряли более 240 солдат в Курской области. Более того, военнослужащие ВС РФ вывели из строя 36 единиц техники украинских формирований. В том числе две станции радиоэлектронной борьбы, 14 автомобилей и девять минометов.