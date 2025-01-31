В России высказались о возможности ограничения разработки ядерного оружия

Международное соглашение об ограничении разработки ядерного оружия невозможно ни сейчас, ни в ближайшее время, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин. Он указал на то, что конфронтация России и стран Запада в этом направлении только возрастает.

« Д у м а ю , в б л и ж а й ш е е в р е м я э т о н е п р о и з о й д е т . М ы в и д и м , ч т о с т р а н ы З а п а д а , США продолжают реализовывать агрессивную политику в отношении нашего государства. Идет гонка ракетных вооружений», — сказал Швыткин.

США, Франция, Великобритания, по его словам, модернизируют ядерные арсеналы. Кроме того, речь, как считает политик, может идти и о милитаризации космоса.

« К о с м о с м о ж е т п р е в р а т и т ь с я в а р е н у в о е н н о г о п р о т и в о с т о я н и я . Т а к ч т о р е ч и о к а к о м - т о с о г л а ш е н и и о б о г р а н и ч е н и и р а з р а б о т к и я д е р н о г о о р у ж и я н е и д е т . Б о л е е т о г о , с е г о д н я п о в и с в о п р о с о т о м , ч т о б ы с н я т ь к о л и ч е с т в е н н ы е о г р а н и ч е н и я я д е р н о г о а р с е н а л а » , — д о б а в и л д е п у т а т .

Ранее стало известно, что США планируют весной провести контролируемый подрыв радиоактивного плутония в подземной лаборатории. Полученные данные позволят сделать вывод о работоспособности и стабильности макета ядерного заряда.