Украина ночью попыталась атаковать семь регионов России

В ночь на 31 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать семь российских регионов. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

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Как уточнили в ведомстве, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты 49 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). 25 из них поразили над Ростовской областью, 8 — над Волгоградской, 6 — над Курской, 4 — над Ярославской, еще по два — над Белгородской и Воронежской областями, а также над Краснодарским краем.

Информация о районах уничтожения дронов и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки ВСУ пострадавших нет, однако в районе хутора Грачев обломки беспилотника упали на опору линии электропередачи, оборвав провода.