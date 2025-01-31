Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимается наращиванием численности военной группировки в Северске Донецкой народной республики (ДНР) и других населенных пунктах региона. Такие данные представил в разговоре с ТАСС отставной подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

« В н а с е л е н н о м п у н к т е С е в е р с к о т м е ч е н о у в е л и ч е н и е ч и с л е н н о с т и к о н т и н г е н т а у к р а и н с к и х б о е в и к о в . Т а к ж е у к р а и н с к о е к о м а н д о в а н и е п о ч т и в д в а р а з а н а р а с т и л о ч и с л е н н о с т ь в о о р у ж е н и я , в о е н н о й т е х н и к и и л и ч н о г о с о с т а в а в Ямполе, Дроновке и Серебрянке», — уточнил военный эксперт.