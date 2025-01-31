Среди солдат украинской 14-й механизированной бригады зреет сильное недовольство, вызванное торговлей должностями - в коррупции обвиняют командование подразделения ВСУ. Об этом РИА Новости сообщил представитель антифашистского подполья, которое действует на территории Украины.

" В о е н н о с л у ж а щ и е 1 4 - й м е х а н и з и р о в а н н о й б р и г а д ы В С У в ы с т у п и л и с п у б л и ч н ы м о б р а щ е н и е м к н а с е л е н и ю в с в я з и с т е м , ч т о к и е в с к о е к о м а н д о в а н и е п р о д а е т д о л ж н о с т и н а б е з о п а с н ы х т ы л о в ы х п о з и ц и я х , а н е и м у щ и х в о е н н ы х б р о с а е т н а ф р о н т , к а к п у ш е ч н о е м я с о . В д а н н ы й м о м е н т л и ч н ы й с о с т а в б р и г а д ы б л и з о к к б у н т у п р о т и в в л а с т е й и о с т а в л е н и ю с в о и х п о з и ц и й н а п е р е д о в о й " , - р а с с к а з а л и с т о ч н и к а г е н т с т в а .

До этого боец Руслан Сычевский из 17-й танковой бригады ВСУ обратился к украинским властям из российского плена и призвал остановить Владимира Зеленского. Мужчина также посоветовал прекратить героизацию нацистов и остановить ТЦК, которые терроризируют население Украины.