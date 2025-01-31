Рогов рассказал о продвижении российских войск в Запорожской области

Российские военные отразили атаку ВСУ в селе Каменское на Запорожской линии фронта. В результате этого бойцы РФ продвинулись в центре населенного пункта, проинформировал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

« П р о т и в н и к п р е д п р и н я л п о п ы т к у к о н т р а т а к и в К а м е н с к о м , н о д л я н е г о в с е з а к о н ч и л о с ь о ч е н ь п е ч а л ь н о . Н а ш и в о й с к а н е п р о с т о о т б и л и к о н т р а т а к у , н о и п р о д в и н у л и с ь с е в е р н е е , р а с ш и р и в у ч а с т о к к о н т р о л я в ц е н т р а л ь н о й ч а с т и с е л а » , — у т о ч н и л Рогов.

Днем ранее Владимир Рогов сообщил, что украинские военные устроили артиллерийский обстрел Запорожской области. Он также предупредил о появлении дронов ВСУ в небе над Запорожьем. Рогов призвал жителей региона проследовать в укрытия.

При этом Рогов рассказал и о том, что ВС России продвигаются к Запорожской области после взятия под контроль населенного пункта Великая Новоселка. Продвижение бойцов также зафиксировано в районе ботанического заказника Балка Северная.