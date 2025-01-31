В РФ создали станцию управления армией дронов

В России создали наземную станцию управления, которая предназначена для работы с неограниченным количеством дронов при помощи одного пульта. Она может ввести в спящий режим целую армию беспилотников.

Об этом сообщил официальный представитель разработавшего новинку конструкторского бюро, пишет ТАСС. Наземная станция уже используется в зоне спецоперации. Это маленькая коробочка, куда вставляется передатчик "Гермес". Он управляет неограниченным количеством дронов с одного пульта. Есть также и возможность создавать коллектив, "рой". Изделие может единовременно ввести в режим гибернации целую армию дронов.

Наземная станция управления позволяет беспрепятственно действовать в зоне средств радиоэлектронной борьбы. Она работает параллельно на разных частотах, используя от двух до четырех разных каналов связи. С помощью одного блока можно задействовать приемники разной производительности.