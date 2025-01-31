Расчеты РСЗО "Ураган" сорвали ротацию ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Запад" сорвали ротацию подразделений ВСУ, уничтожив скопление бронетехники и живой силы противника на дальности до 30 км. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

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" Р а с ч е т ы Р С З О " У р а г а н " п р и в ы п о л н е н и и о г н е в ы х з а д а ч с о р в а л и р о т а ц и ю п о д р а з д е л е н и й В С У , у н и ч т о ж и л и с к о п л е н и е б р о н е т е х н и к и и ж и в о й с и л ы п р о т и в н и к а н а о д н о м и з н а п р а в л е н и й в з о н е п р о в е д е н и я С В О " , - с к а з а л и в в е д о м с т в е .

Там рассказали, что в ходе проведения воздушной разведки расчеты беспилотников вскрыли места временного размещения бронетехники и боевиков ВСУ и передали информацию на командный пункт артиллерии. Получив координаты целей, расчеты РСЗО "Ураган" выдвинулись в район боевого применения. Заняв огневые позиции, военнослужащие развернули боевые машины и навели их на цели. Залпы 220-миллиметровых реактивных снарядов были произведены на дальность до 30 км.

"В результате поражения вскрытых целей противник понес потери в бронетехнике и живой силе", - заключили в министерстве, отметив, что корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производились с помощью расчетов беспилотников, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии.

В министерстве добавили, что после проведения боевой стрельбы расчеты "Ураганов" совершили смену огневых позиций на запасные для исключения нанесения ответного огня со стороны противника.