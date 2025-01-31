Расчеты РСЗО "Ураган" сорвали ротацию ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Запад" сорвали ротацию подразделений ВСУ, уничтожив скопление бронетехники и живой силы противника на дальности до 30 км. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.
"Расчеты РСЗО "Ураган" при выполнении огневых задач сорвали ротацию подразделений ВСУ, уничтожили скопление бронетехники и живой силы противника на одном из направлений в зоне проведения СВО", - сказали в ведомстве.
Там рассказали, что в ходе проведения воздушной разведки расчеты беспилотников вскрыли места временного размещения бронетехники и боевиков ВСУ и передали информацию на командный пункт артиллерии. Получив координаты целей, расчеты РСЗО "Ураган" выдвинулись в район боевого применения. Заняв огневые позиции, военнослужащие развернули боевые машины и навели их на цели. Залпы 220-миллиметровых реактивных снарядов были произведены на дальность до 30 км.
"В результате поражения вскрытых целей противник понес потери в бронетехнике и живой силе", - заключили в министерстве, отметив, что корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производились с помощью расчетов беспилотников, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии.
В министерстве добавили, что после проведения боевой стрельбы расчеты "Ураганов" совершили смену огневых позиций на запасные для исключения нанесения ответного огня со стороны противника.