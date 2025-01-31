В Самарской области объявили угрозу атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявили в Самарской области. Об этом сообщается в приложении МЧС РФ, передает ТАСС.

" В н и м а н и е ! В С а м а р с к о й о б л а с т и о б ъ я в л е н а у г р о з а а т а к и Б П Л А " , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Жителей региона в связи с возможной атакой призвали быть бдительными. 30 января российское Минобороны сообщало, что с 19:50 до 22:00 мск дежурные средства ПВО сбили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в Курской, Белгородской и Воронежской областях, а также в Крыму.

29 января украинские войска атаковали предприятие и грузовой автомобиль в селе Двулучное в Валуйском округе Белгородской области. Атаке также подвергся микроавтобус на автодороге Уразово — Двулучное. Кроме того, украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи.