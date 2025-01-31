Гладков сообщил об обстреле Шебекино со стороны ВСУ

Приграничный город Шебекино попал под два обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в Telegram-канале пишет губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

" В о д н о м ч а с т н о м д о м е в ы б и т ы о к н а . Т а к ж е о с к о л к а м и п о с е ч е н ы д в а л е г к о в ы х а в т о м о б и л я . К р о м е т о г о , п е р е б и т а л и н и я э л е к т р о п е р е д а ч и - ж и т е л и о д н о й и з у л и ц в р е м е н н о о с т а ю т с я б е з с в е т а . И н ф о р м а ц и я о п о с л е д с т в и я х у т о ч н я е т с я . О п е р а т и в н ы е и а в а р и й н ы е с л у ж б ы п р и с т у п я т к р а б о т а м в с в е т л о е в р е м я с у т о к " , - п и ш е т Гладков.

Он добавил, что пострадавших, по предварительным данным, нет.

До этого Вячеслав Гладков сообщил, что в течение четверга, 30 января, украинские войска открыли огонь по пяти населенным пунктам Белгородской области.

Глава Белгородской области добавил, что также ВСУ атаковали FPV-дроном грузовой автомобиль в селе Соболевка в Валуйском округе. Утром 30 января Гладков сообщил, что за сутки более 65 боеприпасов выпустили ВСУ по Белгородской области.

Ранее Гладков опроверг сообщения об утечках информации.