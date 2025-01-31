Человек пострадал в результате атаки БПЛА на Воронежскую область
Человек пострадал в результате атаки БПЛА на Воронежскую область, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По его словам, беспилотник упал на проезжающий по трассе автомобиль, водитель получил ранение ноги. Ему была оказана помощь.
Кроме того, в результате падения фрагментов БПЛА на юге области были повреждены частный жилой дом и ферма, на которой были выбиты стекла. В Воронеже в результате падения подавленного беспилотника было повреждено остекление на промышленном предприятии.
Всего над регионом были уничтожены несколько БПЛА.