Человек пострадал в результате атаки БПЛА на Воронежскую область, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

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По его словам, беспилотник упал на проезжающий по трассе автомобиль, водитель получил ранение ноги. Ему была оказана помощь.

Кроме того, в результате падения фрагментов БПЛА на юге области были повреждены частный жилой дом и ферма, на которой были выбиты стекла. В Воронеже в результате падения подавленного беспилотника было повреждено остекление на промышленном предприятии.

Всего над регионом были уничтожены несколько БПЛА.