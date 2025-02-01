Гагин: существование Украины под угрозой, если не начнутся переговоры с РФ

Существование Украины будет находиться под угрозой, если не начнутся переговоры по урегулированию конфликта с Россией.

Политолог заявил, что будущее Украины находится под угрозой
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Об этом заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.

«Существование государства Украины уже давно под угрозой. Если сейчас не начнется мирный процесс по урегулированию конфликта, то перспективы ВСУ достаточно туманны», сказал он.

Эксперт отметил, что Запад уже не заинтересован в поддержке Украины, а тем более во вводе своих войск на украинскую территорию, поскольку никто не хочет воевать с Россией. При этом союзники Киева понимают, что он проиграл в конфликте.

27 января на Украине разгорелся политический скандал, связанный с выступлением руководителя главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в Верховной раде. На закрытой встрече с депутатами он якобы заявил, что мирные переговоры о прекращении конфликта с Россией нужно начать до лета 2025 года, иначе возникнет угроза самому существованию украинского государства.

В ГУР эту информацию опровергли, но из комментариев ряда депутатов Рады следует, что выступление все-таки было. В России отнеслись к этому спокойно: в Госдуме отметили, что слова Буданова лишний раз свидетельствуют о неудачах Киева на фронте.

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