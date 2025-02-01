Политолог заявил, что будущее Украины находится под угрозой

Существование Украины будет находиться под угрозой, если не начнутся переговоры по урегулированию конфликта с Россией.

Об этом заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.

« С у щ е с т в о в а н и е г о с у д а р с т в а У к р а и н ы у ж е д а в н о п о д у г р о з о й . Е с л и с е й ч а с н е н а ч н е т с я м и р н ы й п р о ц е с с п о у р е г у л и р о в а н и ю к о н ф л и к т а , т о п е р с п е к т и в ы В С У д о с т а т о ч н о т у м а н н ы » , — с к а з а л о н .

Эксперт отметил, что Запад уже не заинтересован в поддержке Украины, а тем более во вводе своих войск на украинскую территорию, поскольку никто не хочет воевать с Россией. При этом союзники Киева понимают, что он проиграл в конфликте.

27 января на Украине разгорелся политический скандал, связанный с выступлением руководителя главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в Верховной раде. На закрытой встрече с депутатами он якобы заявил, что мирные переговоры о прекращении конфликта с Россией нужно начать до лета 2025 года, иначе возникнет угроза самому существованию украинского государства.

В ГУР эту информацию опровергли, но из комментариев ряда депутатов Рады следует, что выступление все-таки было. В России отнеслись к этому спокойно: в Госдуме отметили, что слова Буданова лишний раз свидетельствуют о неудачах Киева на фронте.