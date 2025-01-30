В Польше сообщили о гибели воевавшего на стороне Украины наемника
Гражданин Польши Филипп Антосяк погиб в районе Покровска в Донецкой области. Об этом пишет польское агентство РАР.
По данным агентства, 19-летний Антосяк состоял в 25-й воздушно-десантной бригаде Вооруженных сил Украины и занимался обслуживанием тяжелых ударных беспилотников.
Прощание с ним прошло в Киеве. На церемонию приехали из Великобритании родители юноши.
«Мы не знали, что он планирует уехать. После окончания школы в Кембридже, где мы живем, он планировал поступить в английскую армию, а затем в офицерскую школу в Лондоне. Однако он поехал на Украину», — рассказал отец погибшего.
Журналисты уточнили, что наемник будет похоронен в Ловиче Лодзинского воеводства.
Ранее сообщалось, что на Украине в 2022-2023 годах погибло от 1,2 тыс. до 10 тыс. польских наемников.
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Эксперты отметили, что точный подсчет затруднителен в связи с тем, что в конфликте поляки не участвуют официально, в составе подразделений, соответственно, статистика по ним не собирается. В основном, данные удается получить, по их словам, из региональной печати, которая регулярно публикует некрологи.