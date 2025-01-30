В Польше сообщили о гибели воевавшего на стороне Украины наемника

Гражданин Польши Филипп Антосяк погиб в районе Покровска в Донецкой области. Об этом пишет польское агентство РАР.

По данным агентства, 19-летний Антосяк состоял в 25-й воздушно-десантной бригаде Вооруженных сил Украины и занимался обслуживанием тяжелых ударных беспилотников.

Прощание с ним прошло в Киеве. На церемонию приехали из Великобритании родители юноши.

« М ы н е з н а л и , ч т о о н п л а н и р у е т у е х а т ь . П о с л е о к о н ч а н и я ш к о л ы в К е м б р и д ж е , г д е м ы ж и в е м , о н п л а н и р о в а л п о с т у п и т ь в а н г л и й с к у ю а р м и ю , а з а т е м в о ф и ц е р с к у ю ш к о л у в Л о н д о н е . О д н а к о о н п о е х а л н а У к р а и н у » , — р а с с к а з а л о т е ц п о г и б ш е г о .

Журналисты уточнили, что наемник будет похоронен в Ловиче Лодзинского воеводства.

Ранее сообщалось, что на Украине в 2022-2023 годах погибло от 1,2 тыс. до 10 тыс. польских наемников.

В Запорожской области уничтожили наемника из Австрии

Эксперты отметили, что точный подсчет затруднителен в связи с тем, что в конфликте поляки не участвуют официально, в составе подразделений, соответственно, статистика по ним не собирается. В основном, данные удается получить, по их словам, из региональной печати, которая регулярно публикует некрологи.