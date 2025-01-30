Украинский порт Измаил перестал принимать военные грузы после удара

Украинский порт Измаил в Одесской области перестал принимать военные грузы после серии ударов. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

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« Н а к о н е ц - т о п о р т о т р а б о т а л и п о в с е й д л и н е . < . . > Е с т ь и с к л а д ы , у н и ч т о ж е н н ы е и р а з б и т а я и н ф р а с т р у к т у р а п о р т а , ч т о о з н а ч а е т – н е с к о л ь к о д н е й , а м о ж е т и н е д е л и , п о р т н е б у д е т п р и н и м а т ь в о е н н ы е г р у з ы » , — р а с с к а з а л п о д п о л ь щ и к .

По мнению Лебедева, это существенно повлияет на снабжение Вооруженных сил Украины и ход боевых действий.

Отмечается, что часть сбитых противовоздушной обороной ракет упали в самом городе Измаиле.

В сентябре 2024 года Лебедев заявлял, что ВС РФ ударили по погрузочным терминалам и заводу в Измаиле.

Перед этим он заявил, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Одесской области. Они скрывались в санатории, расположенном в населенном пункте Сергеевке.