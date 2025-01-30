ХАМАС признало гибель командующего военного крыла движения
Командующий бригадами «Аль-Кассам» Мухаммед ад-Дейф и его заместитель Марван Иса погибли в ходе конфликта с ЦАХАЛ, рассказал представитель бригад Абу Убейда. Об этом пишет РИА Новости.
В августе 2024 года Армия обороны Израиля сообщила, что ликвидировала лидера военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа в ходе удара в Хан-Юнисе 13 июля того же года.
«Мы оплакиваем командующего бригадами «Аль-Кассам» Мухаммеда ад-Дейфа и его заместителя Марвана Ису», — признал Убейда.
Напомним, что 23 декабря 2024 года пресс-служба ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы службы безопасности ХАМАС Тарвата Мухаммада Ахмеда Альбека.
В ЦАХАЛ уточнили, что он был ликвидирован в результате удара по командно-контрольному центру движения, оборудованному в школе «Муса бин Нусайр» в секторе Газа.
Кроме того, 31 декабря ЦАХАЛ и Служба общей безопасности общими усилиями уничтожили высокопоставленного командира палестинского движения Абд аль-Хади Сабаха.
«Хамас» отпустил еще семь заложников
По данным ведомства, 7 октября 2023 года офицер командовал взводом спецотряда «Нухба» батальона Хан-Юнес во время проникновения в кибуц Нир Оз.
В пресс-службе уточнили, что Сабах в дальнейшем руководил действиями своих подчиненных из укрытия в гуманитарной зоне в Хан-Юнисе.