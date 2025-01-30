ХАМАС признало гибель командующего военного крыла движения

Командующий бригадами «Аль-Кассам» Мухаммед ад-Дейф и его заместитель Марван Иса погибли в ходе конфликта с ЦАХАЛ, рассказал представитель бригад Абу Убейда. Об этом пишет РИА Новости.

В августе 2024 года Армия обороны Израиля сообщила, что ликвидировала лидера военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа в ходе удара в Хан-Юнисе 13 июля того же года.

« М ы о п л а к и в а е м к о м а н д у ю щ е г о б р и г а д а м и « А л ь - К а с с а м » М у х а м м е д а а д - Д е й ф а и е г о з а м е с т и т е л я М а р в а н а И с у » , — п р и з н а л У б е й д а .

Напомним, что 23 декабря 2024 года пресс-служба ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы службы безопасности ХАМАС Тарвата Мухаммада Ахмеда Альбека.

В ЦАХАЛ уточнили, что он был ликвидирован в результате удара по командно-контрольному центру движения, оборудованному в школе «Муса бин Нусайр» в секторе Газа.

Кроме того, 31 декабря ЦАХАЛ и Служба общей безопасности общими усилиями уничтожили высокопоставленного командира палестинского движения Абд аль-Хади Сабаха.

«Хамас» отпустил еще семь заложников

По данным ведомства, 7 октября 2023 года офицер командовал взводом спецотряда «Нухба» батальона Хан-Юнес во время проникновения в кибуц Нир Оз.

В пресс-службе уточнили, что Сабах в дальнейшем руководил действиями своих подчиненных из укрытия в гуманитарной зоне в Хан-Юнисе.