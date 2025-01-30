Швеция выделила Украине самый крупный пакет военной помощи с начала СВО
Власти Швеции приняли решение выделить Украине пакет военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов, что является самым крупным объемом выделенных страной средств Киеву с начала СВО в 2022 году. Об этом сообщил глава Минобороны королевства Пол Йонсон, передает РИА Новости.
Он отметил, что это станет уже 18-м пакетом помощи Украине со стороны Швеции.
«Это также самый большой пакет, который Швеция предоставила Украине с февраля 2022 года», — добавил Йонсон.
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По его словам, он оценивается в 13,5 миллиарда крон (1,2 миллиарда долларов). Глава Минобороны Швеции указал, что в новый пакет помощи войдут 1,5 тысячи противотанковых ракет, миллион боеприпасов калибра 12,7 миллиметра, 200 бронебойных снарядов, 146 грузовиков и 16 боевых катеров.