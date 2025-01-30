Швеция выделила Украине самый крупный пакет военной помощи с начала СВО

Власти Швеции приняли решение выделить Украине пакет военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов, что является самым крупным объемом выделенных страной средств Киеву с начала СВО в 2022 году. Об этом сообщил глава Минобороны королевства Пол Йонсон, передает РИА Новости.

Он отметил, что это станет уже 18-м пакетом помощи Украине со стороны Швеции.

« Э т о т а к ж е с а м ы й б о л ь ш о й п а к е т , к о т о р ы й Ш в е ц и я п р е д о с т а в и л а У к р а и н е с ф е в р а л я 2 0 2 2 г о д а » , — д о б а в и л Й о н с о н .

Раскрыт объем военной помощи Украине при Байдене

По его словам, он оценивается в 13,5 миллиарда крон (1,2 миллиарда долларов). Глава Минобороны Швеции указал, что в новый пакет помощи войдут 1,5 тысячи противотанковых ракет, миллион боеприпасов калибра 12,7 миллиметра, 200 бронебойных снарядов, 146 грузовиков и 16 боевых катеров.