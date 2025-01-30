Франция покинула последнюю базу в Чаде

Франция покинула свою последнюю военную базу в Чаде и передала ее руководству страны. Об этом сообщает РИА Новости.

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Французские военнослужащие покинули базу в Нджамене, которая оставалась последним военным объектом Франции в Чаде. Передача этой базы ознаменовала собой окончание французского военного присутствия в стране.

1 января в Чаде будет проведена официальная церемония, посвященная отбытию военнослужащих Франции из африканского государства.

В декабре руководство Чада, ранее разорвавшее договор о военном сотрудничестве с Францией, потребовало, чтобы французские войска покинули страну до 31 января 2025 года.