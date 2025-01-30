В США решили провести тестовый подрыв плутония

Американские военные планируют подорвать небольшое количество плутония, чтобы проверить эффективность ядерного оружия. Об этом сообщил портал NPR.

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Испытания являются частью секретного правительственного проекта Cygnus. По словам ученых, взрыв будет небольшим с малой долей мощности ядерного оружия, поэтому даже малой неконтролируемой реакции не возникнет.

Обычно плутоний используют для создания сердечников ядерных боеголовок. Их нужно периодически менять из-за радиоактивного распада, поэтому для проверки срока годности проводят испытания.

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18 января глава американского Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби представила отчет о деятельности ведомства и его перспективах, в котором в том числе обвинила РФ в многократных нарушениях, которые подрывают "стратегическую стабильность".

Она также заявила, что только у России есть столько же ядерного оружия, сколько у США.