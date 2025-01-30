Покинувшие позиции в Курской области срочники вернулись после бесед с духовенством

Главный военный священник Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Дмитрий Василенков заявил, что 700 бойцов-срочников, которые покинули позиции в Курской области, вернулись после общения с представителями духовенства. Свой рассказ священнослужитель представил на пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч в Госдуме, трансляцию которых вела «Дума ТВ».

Он отметил, что священники вели работу под Курском с отказниками.

« В д р у г в с е к а к о д и н о т к а з а л и с ь у б е г а т ь и с к а з а л и : в е р н и т е н а с н а ф р о н т , м ы б у д е м д р а т ь с я д о к о н ц а . Н а ш и в о и н ы п р е к р а т и л и о т с у т с т в и е и п о ш л и в п е р е д » , — п о я с н и л п р о т о и е р е й .

Василенков подчеркнул, что на фронте существует потребность в военном духовенстве. По его мнению, российские военнослужащие «чувствуют силу божью в своих сердцах».

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл раскритиковал языческие обряды и талисманы у российских бойцов.