Пленного наемника предложили обменять на удерживаемых в Австралии россиян

Российское отделение Международного комитета защиты прав человека предложило обменять взятого в плен австралийского наемника Оскара Дженкинса на россиян Киру и Игоря Королевых и Семена Бойкова, которые удерживаются властями Австралии. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение правозащитников к главам МИД России и Австралии.

Отмечается, что Канберра обвиняет Королевых в шпионаже в пользу России и уже полгода удерживает их в тюрьме. Бойков два года скрывается от австралийских властей на территории российского генконсульства в Сиднее.

В комитете подчеркнули, что все эти люди должны быть потенциальными кандидатами в ходе переговоров об обмене заключенными.

Ранее глава МИД Австралии Пенни Вонг рассказала, что австралийский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Оскар Дженкинс жив и сейчас находится под стражей в России. Вонг добавила, что обсуждала ситуацию с Дженкинсом с представителями Украины и с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич.