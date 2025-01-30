В Литве заявили о готовности отправить войска на Украину
Командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас заявил о готовности страны "взять на себя ответственность за стабильность в Европе" и отправить войска на территорию Украины.
Его слова приводит LRT.
"Если спросить, могла бы Литва [отправить войска на Украину], да, наверное, мы это рассмотрим. Будет проведена дискуссия, и я думаю, что мы также должны взять на себя ответственность за стабильность в Европе", – сказал он.
23 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о целесообразности обсудить возможность участия бундесвера в миротворческой миссии на Украине после завершения конфликта.
Литва обратилась к ЕС с призывом применять оружие США
15 января газета Financial Times сообщила, что европейские страны не в состоянии направить миротворцев на Украину, так как они активно участвуют в конфликте, предоставляя финансовую поддержку. Автор материала подчеркивает, что сама идея развертывания европейских войск является крайне проблематичной.