Командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас заявил о готовности страны "взять на себя ответственность за стабильность в Европе" и отправить войска на территорию Украины.

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Его слова приводит LRT.

" Е с л и с п р о с и т ь , м о г л а б ы Л и т в а [ о т п р а в и т ь в о й с к а н а У к р а и н у ] , д а , н а в е р н о е , м ы э т о р а с с м о т р и м . Б у д е т п р о в е д е н а д и с к у с с и я , и я д у м а ю , ч т о м ы т а к ж е д о л ж н ы в з я т ь н а с е б я о т в е т с т в е н н о с т ь з а с т а б и л ь н о с т ь в Е в р о п е " , – с к а з а л о н .

23 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о целесообразности обсудить возможность участия бундесвера в миротворческой миссии на Украине после завершения конфликта.

Литва обратилась к ЕС с призывом применять оружие США

15 января газета Financial Times сообщила, что европейские страны не в состоянии направить миротворцев на Украину, так как они активно участвуют в конфликте, предоставляя финансовую поддержку. Автор материала подчеркивает, что сама идея развертывания европейских войск является крайне проблематичной.