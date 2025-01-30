Нацгвардия Украины подтвердила продвижение ВС России к Красноармейску

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись к южной окраине подконтрольного Украине Красноармейска (украинское название города — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук, передает УНИАН.

« [ П р о т и в н и к ] п р о д о л ж а е т в е с т и н а с т у п а т е л ь н ы е д е й с т в и я и в о т н о ш е н и и н а с е л е н н ы х п у н к т о в в р а й о н е П о к р о в с к а , т а к и п о ю ж н о м у ф л а н г у с а м о г о П о к р о в с к а » , — п о д ч е р к н у л п р е д с т а в и т е л ь у к р а и н с к о й Н а ц г в а р д и и .

Музычук подтвердил продвижение ВС России на покровском (красноармейском) направлении в ДНР и указал на проблемы украинских военных из-за погодных условий. По его словам, российские войска успешно используют тактику малых пехотных групп в условиях тумана.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил об угрозе попадания ВСУ в мешок у Красноармейска. Он уточнил, что ВСУ пытаются сильно сопротивляться на участке севернее Селидово, ближе к Красноармейску.