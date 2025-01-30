Названа главная заслуга Белоусова на посту главы МО РФ

После того, как Андрей Белоусов вступил в должность министра обороны РФ, ведомство стало открытым для диалога. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил военный волонтер, публицист Алексей Живов.

" О с н о в н а я п р е т е н з и я к М и н о б о р о н ы и п о д ш е ф н ы м у ч р е ж д е н и я м д о п р и х о д а А н д р е я Р э м о в и ч а б ы л а в т о м , ч т о в е д о м с т в о н и с к е м н е с о т р у д н и ч а л о . М ы в и д е л и о г р о м н ы й в х о д я щ и й п о т о к ж е л а ю щ и х с о т р у д н и ч а т ь с М и н и с т е р с т в о м о б о р о н ы и м и н и м а л ь н о е ж е л а н и е с о т р у д н и ч а т ь с о с т о р о н ы с а м о г о М и н и с т е р с т в а о б о р о н ы . С п р и х о д о м Б е л о у с о в а в с е и з м е н и л о с ь " , - с к а з а л Живов.

Он добавил, что Белоусов регулярно проводит встречи с военными экспертами и военкорами, которые доносят ему информацию с полей, как они это видят.

Кроме того, по его словам, активизировались разработка и выпуск новых средств поражения, а также появились экспериментальные площадки, на базе которых обкатывают эти изобретения.

Как отмечал военный эксперт Евгений Михайлов, с приходом Андрея Белоусова на пост главы Минобороны РФ многое изменилось, но основные изменения начнутся после окончания специальной военной операции.

По его словам, российская армия стремительно меняется, готовясь к новым вызовам, которые возможны на фоне усиления влияния РФ на международной арене. Перед министром обороны стоят глобальные задачи, подчеркнул он.