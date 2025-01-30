Названа главная заслуга Белоусова на посту главы МО РФ

Военкор объяснил, в чем главная заслуга Белоусова на посту главы МО РФ
После того, как Андрей Белоусов вступил в должность министра обороны РФ, ведомство стало открытым для диалога. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил военный волонтер, публицист Алексей Живов.
"Основная претензия к Минобороны и подшефным учреждениям до прихода Андрея Рэмовича была в том, что ведомство ни с кем не сотрудничало. Мы видели огромный входящий поток желающих сотрудничать с Министерством обороны и минимальное желание сотрудничать со стороны самого Министерства обороны. С приходом Белоусова все изменилось", - сказал Живов.
Он добавил, что Белоусов регулярно проводит встречи с военными экспертами и военкорами, которые доносят ему информацию с полей, как они это видят.
Кроме того, по его словам, активизировались разработка и выпуск новых средств поражения, а также появились экспериментальные площадки, на базе которых обкатывают эти изобретения.
Как отмечал военный эксперт Евгений Михайлов, с приходом Андрея Белоусова на пост главы Минобороны РФ многое изменилось, но основные изменения начнутся после окончания специальной военной операции.
По его словам, российская армия стремительно меняется, готовясь к новым вызовам, которые возможны на фоне усиления влияния РФ на международной арене. Перед министром обороны стоят глобальные задачи, подчеркнул он.