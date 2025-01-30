За последние полгода Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежемесячно теряют около 50 тысяч человек. Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

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« З а п о с л е д н и е п о л г о д а е ж е м е с я ч н ы е с а н и т а р н ы е и н е в о с п о л н и м ы е п о т е р и ж и в о й с и л ы В С У с т а б и л ь н о с о с т а в л я ю т о к о л о 5 0 т ы с я ч ч е л о в е к и в ы ш е ( я н в а р ь 2 0 2 5 — 5 1 9 6 0 ч е л о в е к , д е к а б р ь 2 0 2 4 — 4 8 4 7 0 ч е л о в е к , н о я б р ь 2 0 2 4 — 6 0 8 0 5 ч е л о в е к и т а к д а л е е ) » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Помимо того, в оборонном ведомстве добавили, что около 100 тысяч военнослужащих украинской армии пустились в бега после самовольного оставления воинских подразделений.