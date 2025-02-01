ВС России освободили Крымское в ДНР
Российские войска освободили населённый пункт Крымское в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны России.
За неделю армия России нанесла семь групповых ударов по объектам энергетики, обеспечивающим работу ОПК Украины.
Военно-политический эксперт Ян Гагин отмечал, что ВС России контролируют существенную часть территории Часова Яра в ДНР.
Бункер генералов НАТО в Часов Яре захватили хитростью
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, ВС России перерезают пути снабжения ВСУ на Красноармейском направлении.