Российские войска освободили населённый пункт Крымское в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны России.

За неделю армия России нанесла семь групповых ударов по объектам энергетики, обеспечивающим работу ОПК Украины.

Военно-политический эксперт Ян Гагин отмечал, что ВС России контролируют существенную часть территории Часова Яра в ДНР.

Бункер генералов НАТО в Часов Яре захватили хитростью

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, ВС России перерезают пути снабжения ВСУ на Красноармейском направлении.