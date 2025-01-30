Развертывание военного контингента миротворцев из западных стран численностью около 200 тысяч человек на Украине не является возможным.

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Такое мнение высказал французский генерал Николя Ришу, передает газета L'Express.

" Н и к а к а я е в р о п е й с к а я а р м и я н е и м е е т в о з м о ж н о с т и з а д е й с т в о в а т ь с т о л ь к о с о л д а т н а д л и т е л ь н ы й с р о к " , - о т м е т и л ф р а н ц у з с к и й в о е н н ы й .

По мнению Ришу, найти такое количество военных для развертывания на Украине "абсолютно невозможно".

29 января вице-председатель оппозиционной фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что Германия не может направить воинский контингент на Украину из-за юридических процедур и политических условий.

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По его словам, отправка немецкого военного контингента на Украину не представляется возможной как для Германии, так и для других стран Европы. Это связано с тем, что в соответствии с конституцией Германии такая мера требует выполнения сложных процедур. Он отметил, что Германия практически не имеет законных оснований для подобного шага, а также не может одобрить его с политической точки зрения.