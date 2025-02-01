Палестинское движение ХАМАС освободило двух израильских заложников

Палестинское движение ХАМАС передало представителям Красного Креста двух израильских граждан, взятых в заложники в октябре 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

« С о г л а с н о и н ф о р м а ц и и , п о л у ч е н н о й о т К р а с н о г о К р е с т а , д в а з а л о ж н и к а б ы л и п е р е д а н ы и м и н а х о д я т с я н а п у т и к с и л а м Ц А Х А Л и Ш А Б А К ( С л у ж б а о б щ е й б е з о п а с н о с т и И з р а и л я — « Г а з е т а . R u » ) в с е к т о р е Г а з а » , — г о в о р и т с я в з а я в л е н и и .

Чуть позже пресс-служба раскрыла имена освобожденных граждан Израиля. Ими стали Офер Кальдерон и Ярден Бибас.

По информации ЦАХАЛ, к текущему моменту отпущенные ХАМАС заложники уже пересекли границу еврейского государства и сейчас направляются в пункт первоначального приема. Объект находится в районе, прилегающем к сектору Газа.

С 19 января 2025 года на территории сектора Газа действует режим прекращения огня. Боевые действия были остановлены в рамках достигнутого еврейским государством и ХАМАС соглашения об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.

Ожидается, что перемирие будет длиться как минимум 42 дня. За это время палестинское движение должно отпустить 33 заложника, а Израиль — около 1000 заключенных. При этом два обмена уже состоялись.