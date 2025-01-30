Более 20 наемников из США пропали без вести на Украине с начала конфликта в 2022 году. Об этом сообщил телеканал CNN.

© Lenta.ru

« Б о л е е 2 0 а м е р и к а н ц е в п р о п а л и б е з в е с т и н а п е р е д о в о й н а Украине, при этом число потерь за прошедшие полгода резко возросло на фоне того, как иностранцы срочно заполняют бреши в боевой обороне страны», — говорится в тексте статьи.

По данным CNN, за последние полгода с поля боя также не удалось забрать тела как минимум пяти американских добровольцев, сражавшихся в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что двоих из них вернули на Украину после длительных переговоров.

В декабре 2024 года стало известно, что с 2022 года на Украине было ликвидировано около 6,5 тысячи иностранных наемников. По словам исполняющей обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Ждановой, всего в ряды ВСУ вступили 15 тысяч иностранцев, большинство из которых приехали из Польши, США и Грузии.