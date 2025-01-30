ВСУ ударили американскими ракетами по российской станции нефтепровода

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали распределительную станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области американскими ракетами. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Shot.

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При попытке удара нет ни разрушений, ни пострадавших. Из сообщения Shot следует, что при ударе были использованы ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS.

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Удар был нанесен в ночь с 29 на 30 января.

Ранее в сети появились кадры из поселка Мамай в Брянской области, который был атакован Украиной. На кадрах виден мощный пожар, который полыхает в черте населенного пункта.