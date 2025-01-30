Россия применила авиацию на оккупированной ВСУ части Курской области

Россия применила авиацию на оккупированной Вооруженными силами Украины (ВСУ) части Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram.

По информации оборонного ведомства, против ВСУ были использованы дозвуковые штурмовики Су-25.

« Э к и п а ж и ( . . . ) у н и ч т о ж и л и з а м а с к и р о в а н н у ю б р о н и р о в а н н у ю т е х н и к у и л и ч н ы й с о с т а в В С У ( . . . ) П у с к и р а к е т в ы п о л н я л и с ь п а р а м и с м а л ы х в ы с о т » , — с о о б щ и л и в о б о р о н н о м в е д о м с т в е .

В каком районе Курской области была применена авиация, Минобороны не уточнило.

Ранее российский боец с позывным Егерь рассказал, что бои в Судже Курской области в первые дни вторжения Вооруженных сил Украины были похожи на ад. По его словам, в один из дней в ходе отражения атак ВСУ бойцы израсходовали 40 тысяч патронов, а число выпущенных по нему и сослуживцам дронов достигало сотни.

Названы возможные сроки освобождения Курской области

На сегодняшний день армия России контролирует более 63 процентов изначально занятой ВСУ территории Курской области, где продолжаются бои с начала августа 2024 года. Российским военным удалось вернуть под контроль около 800 квадратных километров.