Российский регион подвергся ракетному обстрелу

Над Курской областью сбили две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российский регион подвергся ракетному обстрелу
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Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

«Две украинские ракеты были уничтожены в приграничном районе Курской области», говорится в сообщении.

Там также поблагодарили бойцов противовоздушной обороны (ПВО).

Каких-либо других подробностей об отражении атаки украинских войск на данный момент нет.

Еще один российский регион подвергся атаке беспилотников

Ранее стало известно, что в Курской области бойцы группировки «Север» Вооруженных сил (ВС) России уничтожили украинскую разведгруппу в районе населенного пункта Николаево-Дарьино. Четверых из них удалось взять в плен.

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