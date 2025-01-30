Российский регион подвергся ракетному обстрелу

Над Курской областью сбили две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

« Д в е у к р а и н с к и е р а к е т ы б ы л и у н и ч т о ж е н ы в п р и г р а н и ч н о м р а й о н е К у р с к о й о б л а с т и » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Там также поблагодарили бойцов противовоздушной обороны (ПВО).

Каких-либо других подробностей об отражении атаки украинских войск на данный момент нет.

Еще один российский регион подвергся атаке беспилотников

Ранее стало известно, что в Курской области бойцы группировки «Север» Вооруженных сил (ВС) России уничтожили украинскую разведгруппу в районе населенного пункта Николаево-Дарьино. Четверых из них удалось взять в плен.