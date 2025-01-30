На Западе предупредили о плане НАТО начать «Северную войну 2.0» с Россией

НАТО планирует перебросить военных США в Норвегию, Финляндию и Швецию, для этого активно создаются условия. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По его словам, ключевой задачей НАТО на Севере является создание угроз России за счет усиления присутствия войск альянса в Северном Ледовитом океане и в Балтийском море. Профессор подчеркнул, что обе акватории планируется превратить во «внутренние озера» НАТО.

В России отреагировали на желание НАТО изменить траекторию украинского конфликта

« П о м е р е т о г о , к а к С к а н д и н а в и я с д а е т с в о й с у в е р е н и т е т С Ш А , р е г и о н п р е в р а т и т с я в л и н и ю ф р о н т а . Э т о п о д г о т о в и т п о ч в у д л я С е в е р н о й в о й н ы 2 . 0 » , — п о д ч е р к н у л Д и з е н .

Ранее НАТО запустило Балтийский центр с фрегатами и морскими патрульными самолетами.