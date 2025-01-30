На Западе предупредили о плане НАТО начать «Северную войну 2.0» с Россией

НАТО планирует перебросить военных США в Норвегию, Финляндию и Швецию, для этого активно создаются условия. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
По его словам, ключевой задачей НАТО на Севере является создание угроз России за счет усиления присутствия войск альянса в Северном Ледовитом океане и в Балтийском море. Профессор подчеркнул, что обе акватории планируется превратить во «внутренние озера» НАТО.
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«По мере того, как Скандинавия сдает свой суверенитет США, регион превратится в линию фронта. Это подготовит почву для Северной войны 2.0», — подчеркнул Дизен.
Ранее НАТО запустило Балтийский центр с фрегатами и морскими патрульными самолетами.
«Работая вместе со всеми союзниками, мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность и сохранность не только нашей критически важной инфраструктуры, но и всего, что нам дорого», — сказал генсек альянса Марк Рютте.