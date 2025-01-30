У стран НАТО нет средств защиты от российского ракетного комплекса "Орешник".
Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft.
"Действительно, в случае с ракетой "Орешник" никакой защиты нет", - говорится в сообщении издания.
Как отмечается в материале, российский комплекс "Орешник", ракеты которого достигают скорости более 10 махов, имеет возможность уничтожить оружейные заводы НАТО, военно-морские, армейские и военно-воздушные базы.
Раскрыты последствия размещения Орешника в Белоруссии
До этого бывший руководитель израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми заявил, что один размещенный на территории Белоруссии комплекс "Орешник" может навсегда заставить успокоиться Польшу.
6 декабря Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина разместить "Орешник" на территории Белоруссии. Белорусский лидер отметил, что в случае принятия соответствующего решения руководством России, цели "Орешника" должны определяться Минском. Путин назвал возможным размещение ракетного комплекса в Белоруссии, отметив, что прежде чем его установить, необходимо определить минимальную дальность этих комплексов.